Это так мило: принцесса Кейт растрогала поклонников объятиями с маленькой девочкой

Вчера Кейт и Уильям совершили свой первый визит в Уэльс после завершения траура по королеве Елизавете II.

41-летняя Кэтрин была в потрясающем красном пальто от LK Bennett (говорят, это отсылка к образам принцессы Дианы, которая очень любила красный цвет), черных брюках клеш со стрелками, черной кофте и золотых серьгах от Spells of Love, а в руках держала черную сумку Grace Han.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

Во время мероприятия произошел очень милый случай. Принцессу Кейт приветствовала очаровательная двухлетняя девочка Шарлотта Бантинг, которая была одета в традиционный валлийский наряд.

Она подарила Кэтрин букет белых георгин и пришла, чтобы обнять новоиспеченную принцессу.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Кейт была очень мила с девочкой, присела на корточки, чтобы поговорить с ней, и обняла ее в ответ. Принц и принцесса Уэльские посетили церковь Святого Томаса, перестроенную церковь в Суонси, которая поддерживает людей в этом районе, а также в городе и графстве Суонси.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Принц Уильям, видимо, снова напрягся из-за того, что Кейт обнималась с маленьким ребенком. Ранее Кэтрин говорила, что чувствует себя задумчивой, особенно когда держит на руках младенцев. Очевидно, что принцесса не против бы родить еще одного ребенка, но ее муж, судя по всему, не очень хочет.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

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