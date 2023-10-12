Это так мило: стало известно, как во время беременности Кейт Миддлтон называла своего первенца

Старшему ребенку Кейт и Уильяма – принцу Джорджу уже десять лет. И только сейчас стало известно, как его называли родители, когда он находился еще в утробе матери.

Этот секрет раскрыла королевский корреспондент Кэти Николл, написав в колонке журнала Vanity Fair: "Хотя Кейт, очевидно, подозревала, что это мальчик, и предпочитала имя Александр, они еще не решили, как назвать своего первенца. Сообщалось, что Кейт, будучи беременной, с любовью называла своего малыша "нашей виноградинкой", - писала она, пишет Hello!

Принц Джордж на руках у мамы в день своего крещения / Фото: Associated Press

Уильям и Кейт объявили, что ждут своего первого ребенка 3 декабря 2012 года, а принц Джордж родился крыле Линдо больницы Святой Марии в Лондоне в 16:24 22 июля 2013 года. Кейт родила его естественным путем, а принц Уильям присутствовал на родах.

Принцесса Кейт / Фото: Associated Press

Сейчас Джордж является вторым в очереди на британский престол после своего отца Уильяма. Когда-то ему предстоит стать новым королем Великобритании.

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