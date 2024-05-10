Это так мило: теплое фото Зары Тиндалл с королем Чарльзом, которое всех растрогало

На фоне отказала короля Чарльза увидеться с родным сыном принцем Гарри, который посетил на днях Лондон, поклонники обсуждают недавнее фото монарх с его племянницей Зарой Тиндалл.

Принц Гарри / Фото: Getty Images

Дочь принцессы Анны была запечатлена в объятиях короля Чарльза в третий день Королевской Виндзорской конной выставки в Виндзорском замке, которую посетил монарх. На снимке видно, как Зара тепло приветствует своего дядю, обнимает его и целует в щеку, а также о чем-то разговаривает.

Зара Тиндалл и король Чарльз III / Фото: Getty Images

Очевидно, племянница Чарльза интересовалась, как его здоровье (король проходит лечение от рака), а также поздравляла его с возвращением к полноценной работе (врачи разрешили Чарльзу посещать публичные мероприятия).

Зара Тиндалл и король Чарльз III / Фото: Getty Images

Тем временем Чарльз не нашел возможности встретиться со своим младшим сыном Гарри, который просил о встрече за месяц до своего визита, и эта тема сейчас активно обсуждается в британской прессе. Уже назвали и истинную причину, почему встреча Гарри и Чарльза не состоялась.

Напомним, герцог Сассекский приезжал в Лондон на службу в честь 10-летия "Игр непокоренных" и в соборе Святого Павла его поддержала семья принцессы Дианы.

Принц Гарри в Лондоне / Фото: Associated Press

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