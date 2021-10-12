Это так мило: Юлия Тимошенко на головокружительных каблуках присела поласкать котика

Лидер партии "Батькивщина" во время рабочей поездки продемонстрировала свою любовь к животным.
Юлия Тимошенко с рабочим визитом посетила Сумскую область. Оттуда нардеп опубликовала фото в своем Instagram.
Юлия Владимировна появилась в элегантном черном пальто, белой рубашке, черных капроновых колготках и черной юбке длины миди. Ее аутфит дополнили черные туфли на умопомрачительных каблуках.
Любимая прическа с низким хвостом, оптические очки в изысканной оправе и лаконичные серьги завершили эффектный образ нардепа.
На Сумщине Тимошенко встретили не только местные жители, но и котик. Политик даже присела, чтобы его поласкать. Котику такие ласки народного депутата очень понравились.
"Были в деревне. Гладила котиков", — подписала фотографию Тимошенко.
Интересно, есть ли у Юлии Владимировны домашние любимцы?
Напомним, недавно Тимошенко похвасталась в стенах парламента эффектным луком в обтягивающем платье с белым воротником и манжетами.
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