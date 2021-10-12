Это так мило: Юлия Тимошенко на головокружительных каблуках присела поласкать котика

Это так мило: Юлия Тимошенко на головокружительных каблуках присела поласкать котика

Лидер партии "Батькивщина" во время рабочей поездки продемонстрировала свою любовь к животным.

Юлия Тимошенко с рабочим визитом посетила Сумскую область. Оттуда нардеп опубликовала фото в своем Instagram.

Юлия Владимировна появилась в элегантном черном пальто, белой рубашке, черных капроновых колготках и черной юбке длины миди. Ее аутфит дополнили черные туфли на умопомрачительных каблуках.

Юлия Тимошенко / Instagram Юлии Тимошенко

Любимая прическа с низким хвостом, оптические очки в изысканной оправе и лаконичные серьги завершили эффектный образ нардепа.

На Сумщине Тимошенко встретили не только местные жители, но и котик. Политик даже присела, чтобы его поласкать. Котику такие ласки народного депутата очень понравились.

"Были в деревне. Гладила котиков", — подписала фотографию Тимошенко.

Интересно, есть ли у Юлии Владимировны домашние любимцы?

Напомним, недавно Тимошенко похвасталась в стенах парламента эффектным луком в обтягивающем платье с белым воротником и манжетами.

Юлия Тимошенко / Instagram Юлии Тимошенко

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