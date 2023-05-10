Это так мило: жест герцогини Софи и ее мужа на коронационном фото короля Чарльза растрогал всех

На портретном снимке короля Чарльза и королевы Камиллы герцог и герцогиня Эдинбургские были запечатлены с правой стороны.

Софи и ее муж, принц Эдвард, появились на одной из официальных фотографий коронации, позируя вместе с королем, королевой и другими работающими членами королевской семьи.

Официальные портреты короля Чарльза III и королевы Камиллы авторства Хьюго Бернанда / Фото: Getty Images

Кадры были сделаны королевским фотографом Хьюго Бернандом в Тронном зале Букингемского дворца.

Рядом с Софи и Эдвардом запечатлена 86-летняя двоюродная сестра покойной королевы Елизаветы II – принцесса Александра. Софи и Эдвард незаметно поддерживает принцессу под руки, чтобы она могла стоять.

Герцогиня Эдинбургская Софи и герцог Эдинбургский Эдвард помогают принцесса Александре стоять на ногах / Фото: Getty Images

Принцесса Александра все еще является работающим членом британской королевской семьи и покровителем или президентом более 100 организаций, которые отражают ее самые разные интересы, от искусства до здравоохранения. Она также поддерживала королеву Елизавету в ее обязанностях главы государства, посещая торжественные мероприятия вместе с другими членами королевской семьи.

Поклонники расценили этот жест как очень милый. Впрочем, другого от герцогов Эдинбургских мы и не ожидали.

Софи, герцогиня Эдинбургская на коронационном концерте в Виндзоре / Фото: Associated Press

Напомним, кроме самой коронации пара также посетила праздничный концерт в Виндзоре, где герцогиня появилась с сумкой за 15 тысяч долларов.

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