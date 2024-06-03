Это так трогательно: брат Кейт Миддлтон показал семейное видео

37-летний Джеймс Миддлтон опубликовал несколько фотографий и видео, где его супруга Ализе запечатлена сидя на траве с маленьким сыном Иниго и несколькими домашними питомцами семьи.

Джеймс Миддлтон и Ализе Тевене / Фото: Instagram Джеймса Миддлтона

"Я бы хотел, чтобы такие моменты длились вечно", - подписал кадры Джеймс и добавил смайлик с сердцем и отпечатком лапы. "Этот особенный момент произошел благодаря Элле. Позвольте мне объяснить: Ализе, Иниго и все собаки пришли послушать, как я впервые говорю о моей книге "Знакомьтесь, Элла" . Элла познакомила меня с Ализе, несколько лет спустя мы поженились, еще через год появился Иниго. Они с Эллой так и не встретились, но она каждую минуту с нами. Так что, если бы не тот момент… я бы не смог запечатлеть этот момент", - написал Джеймс.

Отметим, что собака по кличке Элла прожила долгие 15 лет и скончалась от непродолжительной болезни, о чем Джеймс публично рассказал в январе 2023 года. Эта собака-терапевт помогла ему справиться с проблемами психического здоровья. А также вдохновила его открыть свой бизнес Ella & Co., чтобы помогать собакам становиться здоровее и счастливее.

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У Джеймса шесть невероятных собак: Зулу, Луна, Инка, Мейбл, Нала и Исла. Несколько питомцев Джеймс подарил своей сестре Кейт. Их первого кокер-спаниеля Лупо Кейт и Уильям получили, как подарок на свадьбу. А после его смерти Джеймс преподнес Уэльским еще одну собаку по кличке Орла. Именно с ней для одного из своих портретных фото позировала дочь Уэльских - принцесса Шарлотта.

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