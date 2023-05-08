Это так трогательно: герцогиня Софи позволила собаке облизать ей лицо

Супруга принца Эдварда не скрывает своей любви к собаками. И они отвечают ей взаимностью.

Герцог и герцогиня Эдинбургские посетили Учебный центр Ассоциации собак-поводырей для слепых в Ридинге в рамках акции "Большая помощь".

Герцогиня Эдинбургская Софи и ее муж принц Эдвард / Фото: Getty Images

В третий день выходных в честь коронации короля Чарльза и королевы Камиллы члены королевской семьи посещают различные организации, чтобы приобщить людей к волонтерской работе в своих сообществах.

Софи и Эдвард приняли участие в занятиях по дрессировке щенков в Учебном центре Ассоциации собак-поводырей, патроном которого является герцогиня.

Публику умилили кадры, на которых Софи позволила собаке облизать ей лицо. На мероприятие герцогиня Эдинбургская приехала в цветочной блузке, бежевом удлиненном жакете и терракотовых брюках клеш. Обута она была в эспадрильи на платформе.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Днем ранее Софи и ее супруг Эдвард вместе с детьми присутствовали на коронационном концерте в Виндзоре. Там герцогиня Эдинбургская появилась в платье кораллового оттенка от бренда Beulah London.

Софи, герцогиня Эдинбургская на коронационном концерте в Виндзоре / Фото: Associated Press

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