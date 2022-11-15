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Это так трогательно: королева Камилла отправила незнакомке ободряющую открытку

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
253
Время на прочтение
2 мин
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Это так трогательно: королева Камилла отправила незнакомке ободряющую открытку

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Королева-консорт Камилла растрогала поклонницу, когда лично ответила ей на письмо, отправив в ответ открытку с рисунком короля Чарльза III.

Незнакомка по имени Эмили написала письмо королеве Камилле, в котором рассказала, что ее дорогая бабушка в последнее время очень печальна. И Камилла решила лично ответить на письмо.

Королева Камилла / © Associated Press
Королева Камилла / Фото: Associated Press

Ответ королевы-консорта был написан на открытке, которую нарисовал король Чарльз III. Историей поделился пользователь Twitter под ником RoyalK90, но опубликована была только та сторона, где написан ответ Камиллы:

"Дорогая миссис Смит, Ваша внучка Эмили рассказала мне, что вы пребываете в подавленном настроении, поэтому я подумала, что эта открытка (нарисованная моим мужем), возможно, вас немного приободрит. Очень надеюсь на это. С наилучшими пожеланиями, Камилла R".

Жительница Аллингтона Лоис Смит была больна раком и проходила лечение в конце жизни в хосписе Heart of Kent. 87-летняя женщина также потеряла свою дочь из-за болезни в декабре прошлого года, а другая ее дочь, которая жила с рассеянным склерозом, умерла в июне, пишет kentonline.co.uk.

Внучка Лоис Эмили всегда говорила с ней о получении телеграммы от королевы, когда ей исполнилось бы 100 лет. Однако, поняв, что маловероятно, что ее бабушка доживет до знаменательного дня рождения, она написала королеве-консорту Камилле, объяснив ситуацию и подробно описав трудный год, который выпал на долю Лоис.

Во вторник из Кларенс-хауса в Лондоне пришла написанная от руки открытка. Лоис Смит получила послание от королевы Камиллы и ушла из жизни в конце прошлой недели. А ее внучка рассказала, что она была очень счастлива.

Подруга семьи Венди Болл рассказала: "Она всегда мечтала получить телеграмму от королевы, но этого не произошло. Но потом она получила телеграмму от королевы Камиллы и пребывая в хосписе чувствовала себя поистине королевской особой".

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Дата публикации
Просмотры
253
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