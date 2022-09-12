Уже есть план: Меган и Гарри хотят, чтобы их дети попрощались с прабабушкой королевой Елизаветой II

В выходные новоиспеченные принц и принцесса Уэльские, Кейт и Уильям вместе с принцем Гарри и его женой Меган вышли к публике возле Виндзорского замка, чтобы поприветствовать людей, которые пришли почтить память королевы Елизаветы II.

Принц и принцесса Уэльские с принцем Гарри и Меган / Фото: Associated Press

Это был первый общий выход королевской четверки за последние два года. В последний раз вместе эти две пары появлялись на публике после Дня Содружества 9 марта 2020 года.

В соцсетях, а в частности в Tik Tok было опубликовано видео, на котором засняли, как принцесса Уэльская, Кэтрин общается с публикой. В видео вы можете услышать, как эмоциональная Кейт делится с королевскими поклонниками нежными словами, которые ее младший сын Луи сказал о своей прабабушке.

Маленький принц, который затмил всех на праздновании платинового юбилея королевы в июне, узнав о смерти прабабушки сказал: "По крайней мере, бабушка сейчас с прадедушкой". И по словам Кейт, эти слова звучали так мило.

Принц Луи на параде в честь королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

Во время разговора с людьми Кейт сказала, что нация в эти дни должна быть храброй. Сообщается, что принц Уильям сам пригласил брата Гарри и его жену Меган на эту прогулку Виндзором, чтобы продемонстрировать людям, что в дни скорби их семья остается вместе.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Также стало известно, что герцог и герцогиня Сассекские планируют сделать так, чтобы их дети - Арчи и Лилибет - присутствовали на прощании со своей прабабушкой королевой. Их может привезти мама Меган - Дориа - как раз к 19-му сентября, но информация требует подтверждения. Напомним, с Лилибет королева Елизавета II познакомилась в июне, когда девочка праздновала первый день рождения, а ее прабабушка - 70-летие царствования на троне. Напомним, именем Лилибет принцессу Елизавету называли родные в детстве, а также ее дорогой супруг Филипп.

Лилибет и маленькая принцесса Елизавета

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