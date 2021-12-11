Это то же платье: герцогиня Кембриджская повторила образ от любимого бренда

Это то же платье: герцогиня Кембриджская повторила образ от любимого бренда

Кейт часто надевает вещи от бренда, который когда-то очень любила и принцесса Диана.

Герцогиня Кембриджская одна из тех королевских персон, кто часто надевает одни и те же вещи, отдает предпочтение демократичным брендам и поддерживает британских дизайнеров. Также у нее есть несколько любимых марок одежды, которым она часто отдает предпочтение для своих выходов на светских мероприятиях.

Так, например, несколько дней тому назад Кейт появилась на рождественском благотворительном концерте Together at Christmas , который проходил в Вестминстерском аббатстве, в ярко-красном приталенном платье-пальто с огромным бантом на вороте и пуговицами. Образ она тогда дополнила туфлями-лодочками от Gianvito Rossi, клатчем Miu Miu и роскошными синими серьгами с сапфирами, которые ранее принадлежали прабабушке принца Уильяма.

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

Автором этого наряда является бренд Catherine Walker и ранее в точно таком же платье, только черного цвета, герцогиня появлялась на похоронах принца Филиппа. Тогда Кейт дополнила свой образ шляпой с вуалью, туфлями на каблуках, жемчужным чокером, который ранее носила также королева Елизавета II и принцесса Диана, а также драгоценными серьгами и с красиво собранными в пучок волосами.

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

Catherine Walker - является любимым брендом герцогини Кембриджской. Ранее эта марка одевала принцессу Диану и многие культовые наряды невестки королевы были созданы именно этим брендом, включая знаменитое белое платье "Элвис" и черное траурное платье, в котором похоронили принцессу.

Кэтрин же выбирает наряды от дизайнера на самые знаковые мероприятия, а также королевских туров.

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