ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
321
Время на прочтение
1 мин

Это точно случалось с каждым: принцесса Кейт рассказала, какую вещь постоянно теряет

Принцесса Уэльская как-то призналась, что «постоянно» теряет эту необходимую вещь, и ее близкие часто подшучивают над ней по этому поводу.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Уэльская

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Кейт призналась в этом ведущей подкаста и писательнице Джованне Флетчер еще в 2020 году. Ее появление в подкасте Джованны «Счастливая мама, счастливый малыш» стало для Кейт первым, и она поделилась очень личными откровениями как в эпизоде, так и вне записи.

В недавнем интервью газете The Times, посвященном биографии принцессы, Джованна рассказала: «Она сказала мне, что ужасно неумело следит за своим телефоном. Она постоянно его теряет».

/ © Associated Press

© Associated Press

По словам ведущей подкаста, все рождественские подарки Кейт связаны с тем, чтобы она не теряла свой мобильный телефон, а забывчивость принцессы Уэльской в ​​отношении телефона стала «постоянной шуткой» в ее семье.

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Associated Press

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
321
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie