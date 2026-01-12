- Дата публикации
Это точно случалось с каждым: принцесса Кейт рассказала, какую вещь постоянно теряет
Принцесса Уэльская как-то призналась, что «постоянно» теряет эту необходимую вещь, и ее близкие часто подшучивают над ней по этому поводу.
Кейт призналась в этом ведущей подкаста и писательнице Джованне Флетчер еще в 2020 году. Ее появление в подкасте Джованны «Счастливая мама, счастливый малыш» стало для Кейт первым, и она поделилась очень личными откровениями как в эпизоде, так и вне записи.
В недавнем интервью газете The Times, посвященном биографии принцессы, Джованна рассказала: «Она сказала мне, что ужасно неумело следит за своим телефоном. Она постоянно его теряет».
По словам ведущей подкаста, все рождественские подарки Кейт связаны с тем, чтобы она не теряла свой мобильный телефон, а забывчивость принцессы Уэльской в отношении телефона стала «постоянной шуткой» в ее семье.