Это трогательно: как принц Уильям отдал дань уважения своей бабушке - королеве Елизавете II - в День отца

На днях мы рассматривали невероятное фото принца Уильяма с его тремя детьми, которое было представлено в честь Дня отца.

Бдительные поклонники заметили, что на снимке была продемонстрирована скрытая дань уважения принца Уильяма покойной королеве Елизавете II.

Королева Елизавета II и принц Уильям / Фото: Getty Images

На милых кадрах, сделанных фотографом Милли Пилкингтон в Виндзорском поместье еще в апреле, принц Уильям наслаждается драгоценным моментом со своими тремя детьми: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.

Это фото было сделано на особенной скамейке, подаренной покойной королеве Елизавете II в ознаменование ее 90-летия. Старшие дети – принц Джордж и принцесса Шарлотта – запечатлены по обе стороны от отца, а младший Луи – стоит сзади него и обнимает Уильяма за шею.

Напомним, для специальной фотосессии принц Уильям и его семья были одеты в одинаковые оттенки синего. 40-летний Уильям был в ярко-голубой рубашке и брюках королевского синего цвета, в то время как принц Джордж выглядел мило в свободных джинсах и клетчатой ​​рубашке, принцесса Шарлотта надела красивое платье с пуговицами спереди от Rachel Riley, а принц Луи выглядел очаровательно в полосатой синей рубашке и ярком синем вязаном джемпере Fair Isle от Lallie London.

Автор фотографии Милли Пилкингтон. На снимке запечатлен принц Уильям и трое его детей: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи / Фото: Associated Press

Новая семейная фотография появилась после того, как принц Уильям и его семья затмили всех на мероприятии Trooping the Colour в субботу – празднике в честь дня рождения короля Чарльза III.

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