Это трогательно: как звезды и простые люди поддержали принцессу Кейт после публикации ее семейного видео

После публикации недавнего видео в соцсетях, где Кейт Миддлтон сообщила, что завершила курс профилактической химиотерапии, она получила огромную поддержку от знаменитостей и простых людей со всего мира.

В понедельник принцесса Уэльская поделилась в социальных сетях новостями о своей болезни, вызванной раком, после того как в начале года она начала "профилактическое лечение". Кейт рассказала, что планирует несколько публичных выходов в ближайшие месяцы, и предупредила, что сосредоточена на том, чтобы сделать все возможное, чтобы не заболеть раком.

Принцесса Уэльская Кэтрин с семьей / Фото: Instagram принца и принцессы Уэльских

Многие знаменитости в комментариях под видео написали ей слова поддержки. Среди них была ведущая Аманда Холден, прокомментировав пост: "Я рыдаю. Это прекрасно".

Аманда Холден / Фото: Getty Images

А также актриса Оливия Манн, которая рассказала о своей борьбе с раком груди в 2023-м: "Так вдохновляюще слышать, как вы описываете удивительные дары, которые может принести эта болезнь. Я посылаю вам всю любовь мира", — прокомментировала она пост принцессы Уэльской.

Оливия Манн / Фото: Getty Images

Ведущая новостей Кари Лейк написала: "Какое прекрасное сообщение и чудесное обновление".

Бывший министр финансов США Моника Кроули добавила: "Лучшие новости! Молюсь из Америки за ваше дальнейшее полное выздоровление", - цитирует Daily Mail.

Британский дизайнер интерьеров Келли Хоппен также прокомментировала ролик:

"Мое сердце переполнено, когда я смотрю этот замечательный фильм и знаю, что сейчас вы на пути к выздоровлению бок о бок со своей любящей семьей. Вы такое вдохновение", - написала она.

Брат принцессы Уэльской, Джеймс Миддлтон написал:

Джеймс Миддлтон / Фото: Getty Images

"Я не могу быть более гордым".

Поклонники принцессы Кейт также выразили поддержку и любовь в комментариях.

"Могу плакать от радости. Будьте здоровы".

"Это невероятно трогательно и прекрасно. Да благословит Бог и продолжит благословлять эту семью. Да исцелится принцесса окончательно".

"Это самое красивое королевское видео из когда-либо созданных, оно растрогало меня до слез Удивительно видеть вас всех такими здоровым".

"Просто любить и быть любимым" — вот что действительно важно ❤️".

Такими и другими теплыми сообщениями пестрит Instagram принца и принцессы Уэльских.

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Instagram принца и принцессы Уэльских

Напомним, мы собрали пять скрытых посланий принцессы Кейт в ее новом семейном видео, которые она продемонстрировала в ролике.

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