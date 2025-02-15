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Это трогательно: Кейт и Уильям поделились фотографией с поцелуем в честь Дня святого Валентина

Это трогательно: Кейт и Уильям поделились фотографией с поцелуем в честь Дня святого Валентина

Принцесса Уэльская Кэтрин и принц Уильям / фото: The Prince and Princess of Wales

14 февраля принц и принцесса Уэльские отпраздновали День святого Валентина. Пара поделилась нежной фотографией в своих аккаунтах в социальных сетях.

Снимок был взят из видео, выпущенного Кенсингтонским дворцом в сентябре прошлого года, в котором принцесса объявила, что завершила курс химиотерапии. Видео, снятое в поместье Сандрингем Уиллом Уорром, показало, как принц и принцесса Уэльские играют со своими тремя детьми — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи - в лесу и на пляже в Норфолке.

На снимке пара сидит в лесу и уникально это изображение тем, что они проявили чувства друг к другу и поцеловались.

Обычно представители королевских семей ведут себя более сдержано, ведь согласно протоколу, им запрещено проявлять эмоции друг к другу или к своим детям на публике, поэтому они не держаться за руки, не целуются и не обнимаются. Кейт и Уильям немного обошли это строгое правило и научились проявлять нежность и заботу немного иначе - супруги нежно кладут руки на спину друг другу. Этот милый жест неоднократно фиксировали фотографы.

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