Это трогательно: Кейт поздравила Уильяма с днем рождения

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Getty Images

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Уже традиционно его супруга — принцесса Кейт — поздравляет мужа публично в соцсетях. Принцесса Уэльская опубликовала на их общей странице в Instagram фото из семейного архива и подписала не тольуо от своего имени, но и от имене их троих детей и даже вспомнила домашнюю любимицу — собаку Орлу.

«С днем рождения! Любим Кэтрин, Джордж, Шарлотта, Луи, Орла и щенки!», — написано под фото.

Принц Уильям, Орла и щенки / фото: The Prince and Princess of Wales

Снимок сделан на улице, вероятно дома пары. Уильям сидит на траве и играет с тремя щенками.

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Также в день рождения принца его поздравил и отец. На официальной странице королевской семьи появилось фото с поздравлениями британскому наследнику.

Принц Уильям

Напомним, семья получила Орлу в подарок в 2020 году, после того как собака Джеймса Миддлтона — брата принцессы Кейт — родила шестерых щенков. Один из них стал новым питомцев Кейт и Уильяма. Теперь, как видим, Орла и сама стала мамой.

Принц Уильям / © Getty Images Принц Уильям / © Associated Press Принц Уильям / © Associated Press Принц Уильям / © Associated Press Принц Уильям / © Associated Press Принц Уильям и Дэвид Бекхэм / © Associated Press Принц Уильям / © Associated Press Принц Уильям / © Associated Press Принц Уильям / © Associated Press