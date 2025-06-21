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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Это трогательно: Кейт поздравила Уильяма с днем рождения

21 июня старший сын принцессы Дианы — принц Уильям — празднует свой 43 день рождения.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Принц Уильям и принцесса Кейт

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Getty Images

Уже традиционно его супруга — принцесса Кейт — поздравляет мужа публично в соцсетях. Принцесса Уэльская опубликовала на их общей странице в Instagram фото из семейного архива и подписала не тольуо от своего имени, но и от имене их троих детей и даже вспомнила домашнюю любимицу — собаку Орлу.

«С днем рождения! Любим Кэтрин, Джордж, Шарлотта, Луи, Орла и щенки!», — написано под фото.

Принц Уильям, Орла и щенки / фото: The Prince and Princess of Wales

Принц Уильям, Орла и щенки / фото: The Prince and Princess of Wales

Снимок сделан на улице, вероятно дома пары. Уильям сидит на траве и играет с тремя щенками.

Также в день рождения принца его поздравил и отец. На официальной странице королевской семьи появилось фото с поздравлениями британскому наследнику.

Принц Уильям

Принц Уильям

Напомним, семья получила Орлу в подарок в 2020 году, после того как собака Джеймса Миддлтона — брата принцессы Кейт — родила шестерых щенков. Один из них стал новым питомцев Кейт и Уильяма. Теперь, как видим, Орла и сама стала мамой.

Принц Уильям / © Getty Images

Принц Уильям / © Getty Images

Принц Уильям / © Associated Press

Принц Уильям / © Associated Press

Принц Уильям / © Associated Press

Принц Уильям / © Associated Press

Принц Уильям / © Associated Press

Принц Уильям / © Associated Press

Принц Уильям / © Associated Press

Принц Уильям / © Associated Press

Принц Уильям и Дэвид Бекхэм / © Associated Press

Принц Уильям и Дэвид Бекхэм / © Associated Press

Принц Уильям / © Associated Press

Принц Уильям / © Associated Press

Принц Уильям / © Associated Press

Принц Уильям / © Associated Press

Принц Уильям / © Associated Press

Принц Уильям / © Associated Press

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