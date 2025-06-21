- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 385
- Время на прочтение
- 1 мин
Это трогательно: Кейт поздравила Уильяма с днем рождения
21 июня старший сын принцессы Дианы — принц Уильям — празднует свой 43 день рождения.
Уже традиционно его супруга — принцесса Кейт — поздравляет мужа публично в соцсетях. Принцесса Уэльская опубликовала на их общей странице в Instagram фото из семейного архива и подписала не тольуо от своего имени, но и от имене их троих детей и даже вспомнила домашнюю любимицу — собаку Орлу.
«С днем рождения! Любим Кэтрин, Джордж, Шарлотта, Луи, Орла и щенки!», — написано под фото.
Снимок сделан на улице, вероятно дома пары. Уильям сидит на траве и играет с тремя щенками.
Также в день рождения принца его поздравил и отец. На официальной странице королевской семьи появилось фото с поздравлениями британскому наследнику.
Напомним, семья получила Орлу в подарок в 2020 году, после того как собака Джеймса Миддлтона — брата принцессы Кейт — родила шестерых щенков. Один из них стал новым питомцев Кейт и Уильяма. Теперь, как видим, Орла и сама стала мамой.