Это трогательно: принц Уильям поздравил Кейт с днем рождения и показал ее новое фото

9 января Кэтрин, принцесса Уэльская, празднует свой день рождения. По такому случаю ее муж - принц Уильям - написал ей особое и трогательное послание.

"Самой невероятной жене и матери. Сила, которую ты проявила за последний год, была замечательной. Джордж, Шарлотта, Луи и я так гордимся тобой. С днем ​​рождения, Кэтрин. Мы любим тебя. W (он подписал сообщение первой буквой своего имени - William - ред.)", - написал он.

Текст был размещен на их общей странице в Instagram и сопровождался с черно-белым фото Кейт, на котором она позировала облокотившись на стену. Автором фото является Мэтт Портеус, который уже неоднократно фотографировал семью.

На принцессе была белая рубашка, блейзер и клетчатый шарф, которые она носила с джинсами. Неизменной деталью ее образа было помолвочное кольцо с сапфиром и прическа с легкими волнами.

Поздравления принцессе также написал и Букингемский дворец, опубликовав ее фото в соцсети.

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