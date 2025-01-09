Это трогательно: принц Уильям поздравил Кейт с днем рождения и показал ее новое фото

9 января Кэтрин, принцесса Уэльская, празднует свой день рождения. По такому случаю ее муж - принц Уильям - написал ей особое и трогательное послание.
"Самой невероятной жене и матери. Сила, которую ты проявила за последний год, была замечательной. Джордж, Шарлотта, Луи и я так гордимся тобой. С днем рождения, Кэтрин. Мы любим тебя. W (он подписал сообщение первой буквой своего имени - William - ред.)", - написал он.
Текст был размещен на их общей странице в Instagram и сопровождался с черно-белым фото Кейт, на котором она позировала облокотившись на стену. Автором фото является Мэтт Портеус, который уже неоднократно фотографировал семью.
На принцессе была белая рубашка, блейзер и клетчатый шарф, которые она носила с джинсами. Неизменной деталью ее образа было помолвочное кольцо с сапфиром и прическа с легкими волнами.
Поздравления принцессе также написал и Букингемский дворец, опубликовав ее фото в соцсети.
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