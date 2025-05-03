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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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70
Время на прочтение
1 мин

Это трогательно: принцесса Евгения делится неопубликованными ранее фотографиями с мужем

Принцесса Евгения отпраздновала 39-й день рождения своего мужа Джека Бруксбэнка и публично назвала его «Мой герой».

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / © Associated Press

3 мая 35-летняя принцесса Йоркская, дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон, поделилась в Instagram серией ранее не публиковавшихся фотографий своего мужа Джека.

В подписи к снимку принцесса, которая вышла замуж за Джека в 2018 году, написала:

«С днем ​​рождения, мой герой. Боже, прошло уже 14 лет, и каждый день рождения становится лучше, так как наша семья растет. Лучший папочка на свете и самые лучшие воспоминания, и их будет еще много».

/ © Instagram принцессы Евгении

© Instagram принцессы Евгении

/ © Instagram принцессы Евгении

© Instagram принцессы Евгении

Напомним, что принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк воспитывают двоих сыновей: Августа Филиппа Хоука Бруксбэнка и Эрнеста Джорджа Ронни Бруксбэнка.

/ © Instagram принцессы Евгении

© Instagram принцессы Евгении

/ © Instagram принцессы Евгении

© Instagram принцессы Евгении

/ © Instagram принцессы Евгении

© Instagram принцессы Евгении

/ © Instagram принцессы Евгении

© Instagram принцессы Евгении

/ © Instagram принцессы Евгении

© Instagram принцессы Евгении

Принцесса Евгения и Беатрис / © Getty Images

Принцесса Евгения и Беатрис / © Getty Images

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / © Associated Press

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / © Associated Press

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / © Associated Press

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / © Associated Press

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / © Getty Images

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / © Getty Images

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / © Getty Images

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / © Getty Images

Принцесса Евгения Йоркская / © Getty Images

Принцесса Евгения Йоркская / © Getty Images

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / © Getty Images

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / © Getty Images

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / © Getty Images

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / © Getty Images

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / © Getty Images

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / © Getty Images

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / © Getty Images

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / © Getty Images

Принцесса Евгения и Джек Брусбэнк / © Getty Images

Принцесса Евгения и Джек Брусбэнк / © Getty Images

Принцесса Евгения и Джек Брусбэнк / © Getty Images

Принцесса Евгения и Джек Брусбэнк / © Getty Images

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