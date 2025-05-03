- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 70
- Время на прочтение
- 1 мин
Это трогательно: принцесса Евгения делится неопубликованными ранее фотографиями с мужем
Принцесса Евгения отпраздновала 39-й день рождения своего мужа Джека Бруксбэнка и публично назвала его «Мой герой».
3 мая 35-летняя принцесса Йоркская, дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон, поделилась в Instagram серией ранее не публиковавшихся фотографий своего мужа Джека.
В подписи к снимку принцесса, которая вышла замуж за Джека в 2018 году, написала:
«С днем рождения, мой герой. Боже, прошло уже 14 лет, и каждый день рождения становится лучше, так как наша семья растет. Лучший папочка на свете и самые лучшие воспоминания, и их будет еще много».
Напомним, что принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк воспитывают двоих сыновей: Августа Филиппа Хоука Бруксбэнка и Эрнеста Джорджа Ронни Бруксбэнка.