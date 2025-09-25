- Дата публикации
Это успех: Меган Маркл пришло заманчивое предложение из Британии
Жена принца Гарри получила очень щедрое предложение стать лицом собственной радиопрограммы и не где нибудь, а в Великобритании.
Предложение поступило после того, как герцогиня Сассекская сделала неожиданное заявление в одном из выпусков своей программы на Netflix, в котором она выразила свою любовь к британским радиошоу, признавшись, что радио MagicFM в частности — «одна из вещей, по которым я больше всего скучаю в Великобритании».
Теперь контент-директор MagicFM и Absolute Radio Пол Сильвестр любезно пригласил Меган приехать и вести собственное шоу, пишет Mirror.
«Предложение обсуждается: если герцогиня захочет вести шоу, мы будем очень рады», — сказал Пол, выступая на мероприятии Radio Centre.
Меган сделала необычное признание в своей любви к британским радиостанциям во время готовки вместе со звездой Тан Франс, во втором сезоне ее программы Netflix «С любовью, Меган».
Офис герцогини Сассекской и принца Гарри пока что никак не комментирует это предложение, как и то, что оно обсуждается. Было бы странно, если бы Меган приехала в Британию на работу в то время, как ее муж принц Гарри несколько лет отстаивал право на полицейскую охрану, заявляя, что не чувствует безопасности для своей семьи в Великобритании.