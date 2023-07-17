Это успех: три украинских комедии вышли на Netflix

Ленты "Соседка", "Свингеры" и "Свингеры 2" доступны на самой большой платформе для 19 стран Восточной и Центральной Европы.

С 12 июля на глобальной стриминговой платформе Netflix в доступе появилась романтическая украинская комедия "Соседка", которая была в национальном кинопрокате от 29 декабря 2022 года.

"Соседка" – это классический ромком с сочным украинским юмором от сценаристки Ирены Карпы, а также лирическими моментами, метко сыгранными Ксенией Мишиной и Артемием Егоровым. В основе сюжета – сногсшибательная история отношений безответственного ярого холостяка, готового на любую авантюру ради развлечения, и здравомыслящей учительницы музыки – матери-одиночки, для которой на первом месте в жизни – семейные ценности и дети. Герои были верны своим принципам к судьбоносному повороту событий, кардинально изменяющему их жизнь.

Артемий Егоров и Ксения Мишина/Фото B&H film distribution

Ксения Мишина и Артемий Егоров/ Фото B&H film distribution

Также с мая на крупнейшей стриминговой платформе мира доступны еще две комедийные ленты — "Свингеры" и "Свингеры 2", которые в свое время были хитами всеукраинского кинопроката и телепоказа.

По сюжету фильма "Свингеры", три пары, которые поглотил быт и рутинные обязанности, а страсть в отношениях заметно ослабела, хотят восстановить чувства необычным способом. Что же случится, если судьба подарит им шанс на время получить желаемое?

Оля Полякова и Дидзе во время съемок "Свингеров"

Теперь украинские комедии от студии F Films доступны в 19-ти странах Восточной и Центральной Европы на платформе Netflix.

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