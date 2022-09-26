Это уже история: дворец поделился фото королевы Елизаветы II со знаменитым красным чемоданом

На прошлой неделе на странице королевской семьи Великобритании опубликовали первое фото короля Чарльза III со знаменитым красным чемоданом.

Фото запостили на официальной странице королевской семьи в Twitter. На снимке Чарльз III запечатлен во время работы в своем кабинете в Букингемском дворце.

Теперь сын Елизаветы II является монархом и выполняет свои конституционные обязанности, в том числе читает рабочие документы из красного чемодана и ставит свои подписи и пометки на прочитанном.

Теперь в Twitter опубликовали и архивные снимки с красным чемоданом королевы Елизаветы II.

Her Majesty Queen Elizabeth received Red Boxes, which were made upon her Coronation in 1953, almost every day of her reign, including weekends and holidays, but excluding Christmas Day. pic.twitter.com/v6q9FeGjZX — The Royal Family (@RoyalFamily) September 24, 2022

"Ее Величество королева Елизавета получала красные шкатулки, изготовленные во время ее коронации в 1953 году, почти каждый день ее правления, включая выходные и праздничные дни, за исключением Рождества", - гласит подпись под тремя опубликованными снимками.

А в последний раз королева была запечатлена с красным чемоданом в феврале 2022 года на снимке, сделанном королевским фотографов Крисом Джексоном в честь 70-летнего правления монарха. Фото было сделано в Сандрингеме.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

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