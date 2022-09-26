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Это уже история: дворец поделился фото королевы Елизаветы II со знаменитым красным чемоданом

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Это уже история: дворец поделился фото королевы Елизаветы II со знаменитым красным чемоданом

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

На прошлой неделе на странице королевской семьи Великобритании опубликовали первое фото короля Чарльза III со знаменитым красным чемоданом.

Фото запостили на официальной странице королевской семьи в Twitter. На снимке Чарльз III запечатлен во время работы в своем кабинете в Букингемском дворце.

Теперь сын Елизаветы II является монархом и выполняет свои конституционные обязанности, в том числе читает рабочие документы из красного чемодана и ставит свои подписи и пометки на прочитанном.

Теперь в Twitter опубликовали и архивные снимки с красным чемоданом королевы Елизаветы II.

"Ее Величество королева Елизавета получала красные шкатулки, изготовленные во время ее коронации в 1953 году, почти каждый день ее правления, включая выходные и праздничные дни, за исключением Рождества", - гласит подпись под тремя опубликованными снимками.

А в последний раз королева была запечатлена с красным чемоданом в феврале 2022 года на снимке, сделанном королевским фотографов Крисом Джексоном в честь 70-летнего правления монарха. Фото было сделано в Сандрингеме.

Королева Елизавета II / © Getty Images
Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

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