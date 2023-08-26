Это в Италии: королева Максима и король Виллем-Александр раскрыли название нового учебного заведения дочери

Следующие два года девушка проведет в другой стране.

Королевский дворец Нидерландов поделился в соцсетях новой фотографией 16-летней принцессы Арианы - младшей из троих дочерей короля Виллема-Александра и королевы Максимы.

Также дворец сообщил, что принцесса прибыла в Италию, чтобы начать обучение в программе Международного бакалавриата, которая предполагает двухлетнее образование в United World College Adriatic. Ариана пройдет шесть факультативных курсов по шести различным дисциплинам. Если принцессе это удастся, она получит международный бакалавриат.

В прошлом году принцесса Ариана окончила 4-й класс гимназии Christelijk Gymnasium Sorghvliet в Гааге.

На снимке, опубликованном семьей, девушка стоит на фоне университета. На Ариане полосатая майка и широкие белые штаны. Шею девушка украсила цепочкой, в руке держала кофту, а на плече у нее висела сумка-шопер.

Период школьного обучения принцесс нидерландской королевской семьи приватный - король и королева попросили СМИ уважать частную жизнь их дочерей, поэтому, вероятно, любые подробности относительно успехов, обучения и жизни девушки в Италии будут доступны только с разрешения семьи.

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