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Это вас может удивить: малоизвестная черта характера королевы Камиллы

Это вас может удивить: малоизвестная черта характера королевы Камиллы

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Камилла обычно выглядит сдержанно на публичных мероприятиях. Она достойно заменяет короля Чарльза, так считают многие королевские эксперты.

Недавно Камилла посещала город Шрусбери, где несколько поклонников передали ей подарки – их с Чарльзом портрет, а также плакат для принцессі Уэльской с добрыми пожеланиями. Королева подошла к людям, чтобы принять сувениры и пообщалась с ними, а также пообещала передать плакат Кейт.

Королевский редактор Ребекка Инглиш объяснила, как члены Фирмы проходят обучение тому, как вести себя при общении с публикой.

Королева Камилла / © Associated Press
Королева Камилла / Фото: Associated Press

"С ними (королевской семьей) обсуждают, чего ожидать, если кто-то скажет им что-то в определенном сценарии, но единственное, что я знаю о королеве Камилле, это то, что она не делает этого. Она просто уходит и говорит то, что думает", - рассказывает Ребекка, цитирует ее слова express.

Королева Камилла / © Associated Press
Королева Камилла / Фото: Associated Press

76-летняя Камилла пережила много в своей жизни от сильной ненависти к своей персоне, до принятия публикой и самой королевой Елизаветой II, которая пожелала, чтобы Камилла получила титул "королевы-консорта", когда Чарльз станет королем.  Кажется, у нее стойкий характер.

Королева Елизавета II и герцогиня Корнуольская / © Associated Press
Королева Елизавета II и герцогиня Корнуольская / Фото: Associated Press

Напомним, завтра король Чарльз и королева Камилла посетят праздничную пасхальную службу в часовне Святого Георгия в Виндзоре. 

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