Это вас может удивить: странная, но практичная причуда Сары Фергюсон, связанная с ее гардеробом

Сара Фергюсон / © Associated Press

Реклама

Сара Фергюсон появилась в номинированном на премию BAFTA эпизоде ​​шоу звезды на канале BBC One «Когда Руби Вакс встречает…», где она показала ведущему свой арендованный дом в Суррее после развода с Эндрю. Руби быстро обнаружила, осматривая спальню Ферги, что та пометила ящики с одеждой стикерами.

Дом в поместье Уэнтворт Сара арендовала недалеко от своего супружеского дома в Саннингхилл-парке в Аскоте с 1994 по 1997 год. В нем были теннисный корт и бассейн, пишет журнал Hello!.

Сара Фергюсон / © Getty Images

На ее ящиках красовались этикетки с надписями «нарядный розовый» и «нарядный белый» топы. Когда Руби спросила Сару, не «слишком ли ей лень» проверять, что лежит в каждом ящике, то она ответила:

Реклама

«Ты меня заводишь, Руби. Когда ты одеваешься утром и у тебя есть всего пять секунд, чтобы приготовить детям завтрак, прежде чем сгорят тосты, я не собираюсь открывать 50 миллионов ящиков, чтобы найти свои серые футболки. Поэтому я их все промаркировала, я практичный человек», — заявила тогда Ферги.

Сара Фергюсон и ее бывший муж Эндрю с дочерьми Евгенией и Беатрис / © Getty Images

А недавно мы писали о странной привычке принца Эндрю, которая удивляла всю прислугу во дворце, где он жил.