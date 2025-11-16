- Дата публикации
Это вас может удивить: странная, но практичная причуда Сары Фергюсон, связанная с ее гардеробом
Бывшая герцогиня Йоркская однажды разрешила репортеру побывать в ее доме, который и обратил внимание на одну чудную привычку Сары в быту.
Сара Фергюсон появилась в номинированном на премию BAFTA эпизоде шоу звезды на канале BBC One «Когда Руби Вакс встречает…», где она показала ведущему свой арендованный дом в Суррее после развода с Эндрю. Руби быстро обнаружила, осматривая спальню Ферги, что та пометила ящики с одеждой стикерами.
Дом в поместье Уэнтворт Сара арендовала недалеко от своего супружеского дома в Саннингхилл-парке в Аскоте с 1994 по 1997 год. В нем были теннисный корт и бассейн, пишет журнал Hello!.
На ее ящиках красовались этикетки с надписями «нарядный розовый» и «нарядный белый» топы. Когда Руби спросила Сару, не «слишком ли ей лень» проверять, что лежит в каждом ящике, то она ответила:
«Ты меня заводишь, Руби. Когда ты одеваешься утром и у тебя есть всего пять секунд, чтобы приготовить детям завтрак, прежде чем сгорят тосты, я не собираюсь открывать 50 миллионов ящиков, чтобы найти свои серые футболки. Поэтому я их все промаркировала, я практичный человек», — заявила тогда Ферги.
