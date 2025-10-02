Это весьма интимно: королевский фотограф поделился новым снимком Кейт и Уильяма Уэльских

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Getty Images

В своем Instagram фотограф представил еще одну фотографию принцессы Уэльской Кейт и ее мужа принца Уильяма.

«Чистая элегантность, навсегда сохранившаяся во времени», — написал под снимком королевский фотограф.

Кейт и Уильям Уэльские

На снимке Уэльские держатся за руки — редкий кадр для королевской пары.

Фото было сделано 17 сентября в Виндзорском замке во время банкета, который состоялся в честь государственного визита президента Дональда Трампа в Великобританию.

Принцесса Уэльская и президент Трамп / © Associated Press

Мэтт Портеус на протяжении многих лет был одним из фотографов принца Уильяма и принцессы Кейт и делал их фотографии по особым случаям, включая рождественские открытки с их детьми — 12-летним принцем Джорджем, 10-летней принцессой Шарлоттой и 7-летним принцем Луи, а также семейные дни рождения.

Кейт и Уильям Уэльские, фото от дворца / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Напомним, на этом банкете принцесса Кейт появилась в золотом платье Phillipa Lepley, а мы собрали подборку ее других образов с подобных мероприятий.