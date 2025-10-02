- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 278
- Время на прочтение
- 1 мин
Это весьма интимно: королевский фотограф поделился новым снимком Кейт и Уильяма Уэльских
Фотограф Мэтт Портеус, который сделал потрясающе красивые фотографии Кейт и Уильяма Уэльских в день государственного банкета в Виндзоре ранее в прошлом месяце, поделился еще одним фото.
В своем Instagram фотограф представил еще одну фотографию принцессы Уэльской Кейт и ее мужа принца Уильяма.
«Чистая элегантность, навсегда сохранившаяся во времени», — написал под снимком королевский фотограф.
На снимке Уэльские держатся за руки — редкий кадр для королевской пары.
Фото было сделано 17 сентября в Виндзорском замке во время банкета, который состоялся в честь государственного визита президента Дональда Трампа в Великобританию.
Мэтт Портеус на протяжении многих лет был одним из фотографов принца Уильяма и принцессы Кейт и делал их фотографии по особым случаям, включая рождественские открытки с их детьми — 12-летним принцем Джорджем, 10-летней принцессой Шарлоттой и 7-летним принцем Луи, а также семейные дни рождения.
Напомним, на этом банкете принцесса Кейт появилась в золотом платье Phillipa Lepley, а мы собрали подборку ее других образов с подобных мероприятий.