ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
278
Время на прочтение
1 мин

Это весьма интимно: королевский фотограф поделился новым снимком Кейт и Уильяма Уэльских

Фотограф Мэтт Портеус, который сделал потрясающе красивые фотографии Кейт и Уильяма Уэльских в день государственного банкета в Виндзоре ранее в прошлом месяце, поделился еще одним фото.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принц Уильям и принцесса Кейт

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Getty Images

В своем Instagram фотограф представил еще одну фотографию принцессы Уэльской Кейт и ее мужа принца Уильяма.

«Чистая элегантность, навсегда сохранившаяся во времени», — написал под снимком королевский фотограф.

Кейт и Уильям Уэльские

Кейт и Уильям Уэльские

На снимке Уэльские держатся за руки — редкий кадр для королевской пары.

Фото было сделано 17 сентября в Виндзорском замке во время банкета, который состоялся в честь государственного визита президента Дональда Трампа в Великобританию.

Принцесса Уэльская и президент Трамп / © Associated Press

Принцесса Уэльская и президент Трамп / © Associated Press

Мэтт Портеус на протяжении многих лет был одним из фотографов принца Уильяма и принцессы Кейт и делал их фотографии по особым случаям, включая рождественские открытки с их детьми — 12-летним принцем Джорджем, 10-летней принцессой Шарлоттой и 7-летним принцем Луи, а также семейные дни рождения.

Кейт и Уильям Уэльские, фото от дворца / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Кейт и Уильям Уэльские, фото от дворца / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Напомним, на этом банкете принцесса Кейт появилась в золотом платье Phillipa Lepley, а мы собрали подборку ее других образов с подобных мероприятий.

Дата публикации
Количество просмотров
278
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie