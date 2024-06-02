Это восторг: на музыкальном конкурсе в Бельгии победил украинец - с ним сфотографировалась королева

Королева Бельгии Матильда и ее младшая дочь принцесса Элеонора посетили финал Конкурса скрипачей королевы Елизаветы, который проходил в концертном зале Bozar, в Брюсселе. Это один из самых требовательных и в то же время один из самых широко освещаемых международных конкурсов, а его победителем в этом году стал украинец - Дмитрий Удовиченко.

Королева Матильда, принцесса Элеонора и учасники конкурса / Фото: Getty Images

Скрипач получил главный приз этого мероприятия - награду королевы Матильды в размере 25 тысяч евро, а также право принимать участие в многочисленных концертах в Бельгии и за рубежом. Ему также будет предоставлена ​​честь в течение четырех лет играть на скрипке Страдивари "Хаггинс" 1708 года, которую предоставили ему в аренду Nippon Music Foundation.

Матильда и Элеонора традиционно сфотографировались с финалистами. На королеве был нежный брючный наряд от ее любимого бренда Maison Natan. Он состоял из брюк и оригинально блузы с пайетками и драпировкой, которые она сочетала с сумкой от Dior. 16-летняя Элеонора надела фиолетовое платье с американской проймой от бренда Diane von Furstenberg. У платья был цветочный принт и плиссировка на юбке и складки под грудью.

Королева Матильда, принцесса Элеонора, Дмитрий Удовиченко / Фото: Getty Images

Конкурс имени королевы Елизаветы в разные годы награждает выдающихся артистов в пяти разных дисциплинах: скрипка, голос, виолончель, фортепиано и композиция. Проводится он Брюсселе с 1937 года и назван в честь королевы Бельгии Елизаветы, патронировавшей его создание. Она была большой любительницей музыки и сама играла на скрипке.

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