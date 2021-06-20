Это война: принцесса Беатрис "убитая горем" из-за Меган и Гарри

Меган Маркл не дает покоя королевская семья и все что с ней связано, хотя сама герцогиня Сассекская уже больше года, как не является членом королевской семьи вместе со своим мужем принцем Гарри.

4 июня на свет появилась дочь пары, которой дали имя в честь бабушки Гарри – королевы Елизаветы II. Малышку назвали Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор, а сокращенно в семье ее будут называть Лили или ЛилиДи. Имя выбрали не случайно, вероятно, Меган и Гарри хотели совершить реверанс в сторону королевы и подчеркнуть таким образом, что бабушку принца Гарри они безмерно уважают.

Меган и Гарри / Getty Images

Что думает по этому поводу сама Елизавета II точно не известно. Хотя согласно слухам, что она не обрадовалась, поскольку Гарри и Меган в своем интервью Опре Уинфри дали понять всю неприязнь, которую они испытывают в адрес членов королевской семьи.

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А вот кто действительно очень расстроился, так это принцесса Беатрис Йоркская. Как пишет издание New Idea, со ссылкой на источник принцесса очень огорчилась, поскольку именно так – Лилибет или Лили хотела назвать свою дочку. И мечтала об этом с детства. Все родные и близкие принцессы Йоркской знали об этом, наверняка знал и принц Гарри, с которым сестры Беатрис и Евгения всегда были очень дружны. Говорят Беатрис разрыдалась, когда узнала имя ребенка Сассексов.

Принцесса Беатрис и ее муж Эдоардо / Associated Press

Сейчас принцесса Беатрис беременная первенцем. И хотя пол ребенка еще не известен, они с мужем Эдоардо Мапелли-Моцци решили не узнавать пол, поговаривают, что Беатрис уверенна – это будет девочка. Вот только, как теперь быть с именем? Ведь его попросту украли Меган и Гарри.

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