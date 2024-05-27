Это впечатляет: король Фредерик X в свой день рождения сделал жене Мэри особенный подарок

На выходных король Фредерик X отпраздновал свое 56-летие и по этому случаю семья собралась вся вместе во дворце Амалиенборг в Копенгагене.
В этот день монарх не только принимал подарки для себя, но и сам вручил один особенный подарок своей супруге королеве Мэри.
На фоне слухов, что их брак находится на грани краха, Фредерик наградил Мэри Большим командорским крестом ордена Датчанина.
На протяжении всей истории эта честь оказывалась редко. Сегодня в живых осталось всего семь обладателей титула, включая королеву Маргрету и принца Иоахима (младшего брата короля), пишет Daily Mail.
Король Фредерик X и его брат принц Иоахим были последними обладателями редкой награды и получили ее в 2004 году.
В орден единовременно принимаются только восемь человек — теперь королева Мэри удостоилась этой чести.
Орден Даннеброга награждает верных служителей современного датского государства за выдающуюся гражданскую или военную службу, за особый вклад в искусство, науку или деловую жизнь, а также за работу в интересах Дании.
Орден, когда-то известный как "Белые рыцари", первоначально был ограничен членами королевской семьи и знатных людей — до того, как Кристиан 8-й нарушил традицию в 1840 году, вручив его своей тете королеве Марии Софи Фредерикке.
Напомним, ранее в этом месяце Фредерик и Мэри отпраздновали 20-ю годовщину со дня своей свадьбы.
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