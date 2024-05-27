Это впечатляет: король Фредерик X в свой день рождения сделал жене Мэри особенный подарок

На выходных король Фредерик X отпраздновал свое 56-летие и по этому случаю семья собралась вся вместе во дворце Амалиенборг в Копенгагене.

В этот день монарх не только принимал подарки для себя, но и сам вручил один особенный подарок своей супруге королеве Мэри.

На фоне слухов, что их брак находится на грани краха, Фредерик наградил Мэри Большим командорским крестом ордена Датчанина.

Королева Мэри и король Фредерик X / Фото: Associated Press

На протяжении всей истории эта честь оказывалась редко. Сегодня в живых осталось всего семь обладателей титула, включая королеву Маргрету и принца Иоахима (младшего брата короля), пишет Daily Mail.

Король Фредерик X и его брат принц Иоахим были последними обладателями редкой награды и получили ее в 2004 году.

Принц Иоахим и принцесса Мария / Фото: Associated Press

В орден единовременно принимаются только восемь человек — теперь королева Мэри удостоилась этой чести.

Орден Даннеброга награждает верных служителей современного датского государства за выдающуюся гражданскую или военную службу, за особый вклад в искусство, науку или деловую жизнь, а также за работу в интересах Дании.

Орден, когда-то известный как "Белые рыцари", первоначально был ограничен членами королевской семьи и знатных людей — до того, как Кристиан 8-й нарушил традицию в 1840 году, вручив его своей тете королеве Марии Софи Фредерикке.

Король Фредерик X и королева Мэри / Фото: Getty Images

Напомним, ранее в этом месяце Фредерик и Мэри отпраздновали 20-ю годовщину со дня своей свадьбы.

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