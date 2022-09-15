Это впечатляет: Меган Маркл продемонстрировала мастерство реверанса, в последний раз присев перед королевой Елизаветой II

Вчера принц Гарри с супругой Меган, герцогиней Сассекской, присутствовал на траурной службе по покойной королеве Елизавете II, которая проходила в Вестминстер-холле.

Когда служба закончилась, каждый из членов королевской семьи мог подойти к гробу монарха и сделать последний реверанс перед Ее Величеством.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Мы обратили внимание на изящный и такой низкий реверанс герцогини Сассекской. Было видно, что Меган очень постаралась сделать максимально красивый и элегантный реверанс.

Некоторые даже сравнивали его с реверансом принцессы Уэльской, Кэтрин, который также был весьма изящным, но не таким низким.

Реверанс принцессы Уэльской, Кейт / Фото: Getty Images

Вспоминая первые реверансы Меган королеве Елизавете II, хочется отметить, что супруга принца Гарри отлично преуспела в этом за четыре года, два из которых она не живет в королевской семье.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Так выглядел реверанс Меган в 2017 году, когда она еще не была женой принца Гарри.

Меган Маркл, 2017 год / Фото: Getty Images

А так - в 2018 году после рождественской службы в Сандрингеме.

Меган Маркл, 2018 год / Фото: Getty Images

На днях мы показывали, как новоиспеченный премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сделала свой первый реверанс перед королем Чарльзом III перед их первой аудиенцией. У госпожи Трасс пока нет опыта в королевских реверансах, но мы верим, что со временем премьер овладеет этим искусством лучше.

Читайте также: