Это впечатляет: сколько стоят услуги няни детей Кейт и Уильяма

Няня детей Уэльских - Мария Тереза Борралло – работает в семье десять лет. За это время она успела стать надежной опорой и поддержкой для принцессы Кейт, а также очень важным человеком для принцев Джорджа и Луи, и их сестры принцессы Шарлотты. Сколько же стоит труд такой высококвалифицированной няни?

Кейт и Уильям взяли няню, когда их первенцу принцу Джорджу было восемь месяцев. Мария Борралло, учившаяся в знаменитом Норланд-колледже в Бате, имеет хорошую квалификацию. Няни ее категории могут зарабатывать от 42 000 фунтов стерлингов до ошеломляющих 120 000 фунтов стерлингов в год после нескольких лет опыта, пишет express.co.uk.

Мария Борралло с маленьким принцем Джорджем / Фото: Getty Images

Колледж, в котором она училась, считается одним из лучших учебных заведений в мире. "Норланд предлагает обучение мирового уровня тем, кто стремится стать лучшими профессиональными специалистами по уходу за детьми", - говорится на их веб-сайте. Студенты изучают там самые разнообразные навыки, включая самооборону, боевые искусства и даже вождение в экстремальных условиях.

Также в своей работе Тереза ​Борралло уделяет много внимания играм и прогулкам на свежем воздухе, контролирует время детей перед экранами и делает все возможное для того, чтобы атмосфера в доме была спокойной.

Кейт и Уильям со своими детьми - Джорджем и Шарлоттой, королевой Елизаветой II и няней детей Марией Борралло / Фото: Associated Press

Очевидно, что няня детей Уэльских окажет на их будущее большое влияние, и наверняка они будут вспоминать ее с теплотой и любовью, как сейчас вспоминает свою няню принцы Гарри и Уильям, и даже король Чарльз III. Король пригласил свою няню Хелен Лайтбоди на вечеринку по случаю своего 21-го дня рождения, а также на церемонию вступления в должность принца Уэльского в 1969 году.

Напомним, ранее мы рассказывали, каким пяти пунктам должна обязательно следовать няня детей Уэльских.

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