Это впечатляет: всплыли новые подробности развода Чарльза Спенсера

О разводе со своей третьей женой Кэтрин Спенсер граф объявил в июне 2024 года.

Прессе стали известны некоторые подробности этой ситуации. Оказалось, что Чарльз сообщил жене о том, что намеривается с ней развестись с помощью текстового сообщения. Согласно документам Высокого суда, которые попади в СМИ, Карен была шокирована таким поступком, но еще больше ее удивило, что задолго до этого у Чарльза уже были отношения с его нынешней пассией - профессором Кэтрин Джарман.

Чарльз Спенсер с третьей женой Карен Вильнев / Фото: Associated Press

В документах Высокого суда, с которыми ознакомилось издание Daily Mail, говорится, что графиня еще в мае написала электронное письмо подруге его мужа, в котором обвинила ее в том, что она "перевернула жизнь всех детей с ног на голову" своим "безнравственным" поведением.

В письме, как сообщается, говорилось: "Прежде всего, как женщина, я просто должна сказать вам, что я очень разочарована вами. Переворачивать жизнь всех детей таким образом невероятно безнравственно".

Также там было добавлено: "Удачи, Кэт, тебя ждет чертовски крутое путешествие. Я думаю, что тебе будет гораздо сложнее иметь с ним дело постоянно, чем иногда бегать в Норфолк и проводить пару ночей в Лондоне время от времени".

Тем временем госпожа Кэтрин также подала в суд на бывшую жену Чарльза обвиняя ее в неправомерном использовании личной информации.

Чарльз Спенсер и Кэтрин Джарман, фото Instagram catjarman

Напомним, Карен стала третьей женой Чарльза Спенсера 18 июня 2011 года. Она филантроп, основательница и руководитель Международной благотворительной организации "Whole Child International", базирующейся в Лос-Анджелесе, которая работает для улучшения жизни сирот, брошенных или подвергшихся жестокому обращению детей. У пары есть общая дочь Шарлотта Спенсер, которая родилась в июле 2012 года.

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