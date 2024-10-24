Это вызывает беспокойство: эксперты объяснили, почему у короля Чарльза опухшие руки

Красные и опухшие пальцы монарха стали источником множества спекуляций. И во время тура Чарльза и Камиллы в Австралию и Самоа этот вопрос вновь всплыл.

В последние годы люди стали проявлять любопытство к этой теме, и Национальная служба здравоохранения Англии (NHS) заявила, что существует множество факторов, которые могут вызывать отек.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Состояние, называемое отеком, вызывает опухание рук и кистей в результате скопления жидкости, хотя иногда это может пройти само по себе.

Симптомы отека включают опухшие или припухшие руки или кисти, а также блестящую, растянутую или красную кожу, которая может также поражать лодыжки, ноги и ступни, пишет express.co.uk. Если эти симптомы не проходят в течение нескольких дней, больному рекомендуется обратиться за консультацией к лечащему врачу.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

У короля Чарльза, похоже, эти отеки есть на постоянной основе, но, видимо, не вызывают беспокойства у его бригады врачей. Либо же этот вопрос просто не комментируется в публичном пространстве.

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