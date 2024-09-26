Это забавно: герцогиня Софи сфотографировалась с курицей на руках

Софи посетила Mane Chance Sanctuary, благотворительную организацию по спасению лошадей, которая ставит своей целью реабилитацию подвергшихся жестокому обращению, брошенных и старых лошадей путем их интеграции в местное сообщество.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Герцогиня была в том же лососевом джемпере, в котором приезжала в общественный центр Hale в Суррее накануне. Также она надела широкие темно-зеленые брюки и зеленую толстовку, а обута была в светло-бежевые ботинки из замши на каблуках. У Софи были распущены волосы, из украшений все те же серьги-висюльки и ожерелье с выгравированной цитатой Боба Марли "Люби жизнь, которой живешь, живи жизнью, которую любишь".

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Софи была также запечатлена с курицей на руках. Снимок получился весьма забавным.

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