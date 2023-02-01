Это забавно: королева Камилла повторяет образы за принцессой Уэльской

Сегодня королева-консорт была запечатлена в Букингемском дворце.

75-летняя Камилла получила награду Канадских вооруженных сил от бригадного генерала Дуэйна Парсонса во время приема Королевских винтовок Канады в Букингемском дворце.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

На прием Ее Величество прибыла в изумрудном пальто, своих любимых замшевых туфлях на невысоких каблуках и танкетке, а также была в полупрозрачных черных колготах.

В ушах у королевы были жемчужные серьги, а на ее груди - золотая брошь в виде кленового листа. Идеальная укладка и макияж завершали образ.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Забавно, что буквально вчера принцесса Уэльская появилась на публичном мероприятии в изумрудном пальто, сшитом для нее на заказ от Alexander McQueen. А следом за ней и Камилла надела изумрудное пальто.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

А днем ранее Кейт посетила штаб-квартиру BAFTA, где презентовала свой проект по раннему развитию детей, приехав на прием в красном брючном костюме от Alexander McQueen. А после этого королева-консорт облачилась в любимое красное пальто от Fiona Clare и поехала на встречу с военными.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

То ли это просто совпадение, то ли королева Камилла вдохновляется луками принцессы Кэтрин и привносит ее идеи в свои образы.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

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