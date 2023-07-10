Это забавно: королевский шеф-повар раскрыл секрет, как необычно королева Елизавета II ела бананы

Королева Елизавета II имела определенные привычки и предпочтения в кулинарии. Бывший шеф-повар монарха рассказал, как необычно Ее Величество предпочитала есть бананы.

Он поведал, что королева Елизавета II очень необычным образом ела бананы и груши. Большинство людей съедают банан одинаково: очищают от верхушки, а затем надкусывают или нарезают во фруктовый салат. Однако покойная королева Елизавета II делала это довольно своеобразно.

Даррен Макгрейди, который ранее работал шеф-поваром королевской семьи , а именно королевы Елизаветы II, принца Филиппа, принцессы Дианы, принца Уильяма и принца Гарри, рассказал Recipes Plus о фруктовых привычках покойного монарха, пишет express.

Бананы королева ела очень элегантно. "У банана она отрезала донышко и разрезала банан вдоль, а затем нарезала банан на крошечные ломтики, чтобы есть их вилкой", - вспоминает шеф. "А груши она ела, как вареные яйца. Она отрезала верхушку и вычерпывала ложкой внутренности".

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Это очень забавные привычки о которых никто не рассказывал при жизни королевы. Кстати, однажды мы публиковали забавное фото, на котором видно, как Елизавета II кормила слониху бананом.

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