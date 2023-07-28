Это забавно: Крессида Бонас поделилась смешным фото и поздравила мужа с годовщиной свадьбы

Бывшая девушка принца Гарри, а ныне счастливая жена Гарри Уэнтворт-Стэнли и мать его сына, поделилась забавным фото в блоге в Instagram.

Крессида поздравила своего мужа с трехлетней годовщиной со днях их свадьбы в 2020 году (пара поженилась в разгар пандемии коронавируса) и написала:

"3 года с тобой Ух ты! Спасибо за то, что всегда заставляешь меня смеяться, даже когда мне этого не хочется! ".

На фото Гарри забавно задирает нос Крессиды, когда они сидят на пляже. У него серьезное лицо, хотя Бонас пишет, что это был забавный момент.

Напомним, с принцем Гарри, Бонас рассталась в 2015 году. Все три года, пока пара встречалась, Крессида Бонас сталкивалась с давлением, которое оказывалось на нее во время жизни с членами королевской семьи. Так же было и с предыдущей девушкой Гарри – Челси Дэви.

В ноябре 2022 года стало известно, что Крессида Бонас стала мамой. Позже, девушка рассказала публично, через какой сложный опыт ей пришлось пройти.

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