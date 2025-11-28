ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
162
Время на прочтение
1 мин

Это забавно: сын королевы Елизаветы II рассмешил публику необычно разрезав торт

Герцог Эдинбургский Эдвард сделал нечто необычное на публике и заставил о себе говорить.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принц Эдвард

Принц Эдвард / © Getty Images

Во время своего королевского визита в Гану принц с энтузиазмом разрезал огромный торт на празднике, организованном Верховной комиссией Великобритании.

Весьма необычно, когда младший из детей королевы Елизаветы II, подходит к разрезанию торта по-особенному, не правда ли?

Принц Эдвард / © Getty Images

Принц Эдвард / © Getty Images

Поднявшись на сцену, где ведущий мероприятия вел обратный отсчет в микрофон, принц проявил себя в несвойственной королевской особе манере: он высоко взмахнул ножом в воздухе, а затем, как только было объявлено ноль, опустил руку, чтобы разрезать торт. Улыбаясь под аплодисменты окружающих, Эдвард не удержался и попробовал кусочек глазури.

Фотографии церемонии разрезания торта, на которых принц гримасничал, орудуя ножом, получили теплую реакцию королевских поклонников в Интернете.

Принц Эдвард / © Getty Images

Принц Эдвард / © Getty Images

Тем временем его супруга герцогиня Эдинбургская Софи посетила вчера торжественный ужин в Лондон, на котором присутствовала и королева Камилла.

