Это забавно: у короля Чарльза и королевы Камиллы появились новые прозвища

Школьники дали королю и королеве новые очаровательные прозвища, когда Их Величества посетили выставку цветов RHS в Челси.
Ученики начальной школы Суливана в Лондоне прозвали монарха "королем компоста", а его супругу удостоили титула "королевы пчел".
Король Чарльз и королева Камилла приветствовали молодых людей во время уникального визита на знаменитую выставку цветов в Челси, где осмотрели цветочные композиции, которые создали юные садовники без помощи взрослых.
Чарльза весьма позабавило его прозвище, как пишет Mirror, он ответил школьникам "совершенно верно", прежде чем отправиться осматривать другие очаровательные сады.
Напомним, у Чарльза и Камиллы есть еще одни известные прозвища, которые они пользовались еще со времен, когда принц Уэльский был женат на принцессе Диане. Они называли друг друга Фредом и Глэдис, чтобы скрывать от публики свой продолжительный роман.
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