Это запечатлели на фото: принцесса Шарлотта подражает маме Кейт на публичных мероприятиях

Принцесса Шарлотта с мамой Кейт / © Getty Images

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Недавно на Уимблдонском теннисном турнире фотографы запечатлели момент, как юная Лотти, одетая в белое платье с оборками от дизайнера Сары Бертон (которая сшила свадебное платье для Кейт в 2011 году) сидела на трибунах рядом с мамой и махала веером.

Шарлотта повернулась в сторону Кейт, что-то ей говорила и была в солнцезащитных очках, в то время, как принцесса Уэльская прикрыла лицо от солнца большой соломенной шляпой с широкими полями от LK Bennett.

Принцесса Кейт и принцесса Шарлотта на Уимблдоне / © Associated Press

Многие королевские поклонники назвали ее «двойником» своей матери Кейт, мол Шарлотта следовала по «модным стопам» Кэтрин, чем очаровала публику.

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Платье Шарлотты было сшито на заказ в нежно-кремовом цвете, с изящной отделкой воланами и едва заметной черной окантовкой. Сара Бертон, которая ранее возглавляла Alexander McQueen, давно известна своей работой с королевской семьей, и является одним из любимых дизайнеров Кейт Миддлтон. С сентября 2024 года Бертон является креативным директором Givenchy.

Принцесса Шарлотта и принцесса Кейт / © Getty Images

Напомним, недавно она разработала потрясающее платье, которое принцесса Уэльская надела на государственный банкет в честь визита президентской четы Макрон в Виндзоре.