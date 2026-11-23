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Это засняли на фото: известная певица нарушила протокол, приветствуя королеву Камиллу
На прошлой неделе королева Камилла организовала прием для победителей и финалистов конкурса писателей Содружества.
Мероприятие прошло в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне, а среди известных гостей на нем присутствовала бывшая солистка группы Spice Girls – Джери Хорнер.
Внимание привлек не столько образ певицы, она была в лаконичном джемпере цвета овсянки и клетчатой кофейной юбке с цветочным принтом, сколько то, как Джери приветствовала королеву, казалось бы, нарушив все правила королевского протокола.
Во время встречи Хорнер ринулась обнимать Камиллу, на что Ее Величество, кажется, немного опешила. Потом дамы мило беседовали во время приема, что было запечатлено на камеры.
Джери Хорнер является послом Королевского общества Содружества и поддерживает инициативы по повышению грамотности, один из ключевых элементов королевской деятельности королевы Камиллы, они неоднократно собирались вместе ранее на приемах и мероприятиях.
Королева в этот день предстала на публике в темно-синем платье-пальто длины миди из плотной шерстяной ткани с длинными рукавами и была обута в высокие черные замшевые сапоги с закругленным носом на невысоком устойчивом каблуке. В правой руке Ее Величество держит свои очки для чтения в темной оправе.