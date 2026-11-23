Королева Камилла и Джери Хорнер / © Getty Images

Реклама

Мероприятие прошло в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне, а среди известных гостей на нем присутствовала бывшая солистка группы Spice Girls – Джери Хорнер.

Внимание привлек не столько образ певицы, она была в лаконичном джемпере цвета овсянки и клетчатой кофейной юбке с цветочным принтом, сколько то, как Джери приветствовала королеву, казалось бы, нарушив все правила королевского протокола.

Реклама

Королева Камилла и Джери Хорнер / © Associated Press

Во время встречи Хорнер ринулась обнимать Камиллу, на что Ее Величество, кажется, немного опешила. Потом дамы мило беседовали во время приема, что было запечатлено на камеры.

Реклама

Джери Хорнер является послом Королевского общества Содружества и поддерживает инициативы по повышению грамотности, один из ключевых элементов королевской деятельности королевы Камиллы, они неоднократно собирались вместе ранее на приемах и мероприятиях.

Королева в этот день предстала на публике в темно-синем платье-пальто длины миди из плотной шерстяной ткани с длинными рукавами и была обута в высокие черные замшевые сапоги с закругленным носом на невысоком устойчивом каблуке. В правой руке Ее Величество держит свои очки для чтения в темной оправе.

Королева Камилла и Джери Хорнер / © Getty Images

Новости партнеров