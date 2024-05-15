Этого никто не замечал: какой жест руками всегда делала королева Елизавета II и что он означал

Покойная королева Елизавета II всю жизнь делала один и тот же жест руками, но многие не обращали на это никакого внимания.

Недавно мы рассказывали, почему королева Камилла всегда складывает пальцы в треугольник. У ее свекрови – королевы Елизаветы II – также была одна то ли привычка, то ли жест, которому ее обучили еще в раннем детстве, который она делала всю жизнь.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Елизавета II обычно складывала руки под прямым углом к телу и переплетала пальцы. Обычно такой жест говорит о беспокойстве человека, но в случае с монархом он говорил о совершенно обратном – ее уверенности и дружелюбии.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Позы рук королевы Елизаветы II часто напоминали позы рук ее матери Елизаветы Боуз-Лайон. И это связано с этикетом тех времен, когда Елизавета II была еще совсем юной принцессой.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Напомним, недавно мы рассказывали, как королева Камилла сделала в адрес Елены Зеленской жест, который часто используют Кейт и Уильям.

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