Этого никто не заметил: эксперт по языку тела рассказал о чувствах принца Гарри во время визита в Лондон

Очевидно, что герцог Сассекский был рад побывать на родине, но также был и расстроен из-за того, что его встреча с отцом королем Чарльзом не состоялась.

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс рассказала Daily Mail о том, что чувствовал принц Гарри, когда направился в собор Святого Павла и вышел из него, чтобы поприветствовать своих поклонников.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

По мнению эксперта, Гарри до службы и после нее проявлял "сигналы внутреннего беспокойства". Принц был встревожен тем, как его примет публика и выглядел несколько зажатым.

"Ухмылка Гарри и морщащие глаза предполагают, что он, возможно, взволнован и рад встрече с фанатами в Великобритании", - говорит Джуди.

Отметим, когда принц Гарри подошел к людям в толпе было несколько людей из Нью-Йорка. Принц поинтересовался, что привело их в Великобританию и ему ответили, что они приехали на свадьбу. Тогда принц продолжил беседу и спросил, пройдет ли она в соборе Святого Павла? В этом самом соборе в 1981 году поженились его родители – принцесса Диана и принц Чарльз, так что для Гарри – это, очевидно, знаковое место.

Также герцог пошутил с другой поклонницей, которая протянула руки с двумя телефонами, чтобы попытаться сделать лучший снимок Гарри.

"Зачем вам два телефона? Это бессмысленно!" - сказал принц и посмеялся.

В толпе можно было услышать крики "Мы любим тебя, Гарри". Принц пожимал людям руки, общался и выглядел даже счастливым.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

Напомним, на службе не присутствовал никто из королевской семьи, но пришли поддержать принца его родственники со стороны принцессы Дианы, а именно дядя Чарльз, граф Спенсер и тетя леди Джейн Феллоуз.

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