Этого никто не знал: принц Гарри рассказал, как на самом деле прощался с королевой Елизаветой II

Во время интервью с Андерсоном Купером в программе "60 минут" герцог Сассекский поделился, что члены его британской семьи не пригласили его полететь вместе в Шотландию в тот день, когда скончалась его бабушка королева Елизавета II. И это при том, что Гарри был одним из ее любимых внуков.

Принц Гарри / Фото: Getty Images

Принц Гарри рассказал, что его не пригласили на рейс, которым другие члены королевской семьи отправились в замок Балморал в Шотландии в день смерти королевы Елизаветы II. Во время своего 60-минутного интервью Гарри сказал, что пытался связаться с братом принцем Уильямом по поводу планов поездки в Балморал, но в итоге летел один, пишет People.

"Я спросил своего брата: "Какие у тебя планы? Как ты и Кейт добираетесь туда?" А потом, пару часов спустя, вы знаете, все члены семьи, которые живут в районе Виндзора и Аскота, вместе прыгнули в самолет, самолет на 12, 14, может быть, 16 мест", - сказал Гарри. "Вас не пригласили на этот самолет?" - спросил 55-летний Купер. "Меня не приглашали", - ответил Гарри. Голос за кадром объяснил, что к тому времени, как он добрался до Балморала, королева уже умерла.

Принц Гарри и королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Вспоминая тот день, герцог Сассекский сказал: "Я вошел в холл, и моя тетя (принцесса Анна) была там, чтобы поприветствовать меня". И она спросила меня, хочу ли я ее увидеть. Я думал об этом около пяти секунд, думая: "Это хорошая идея? И я такой: "Знаешь что? Ты можешь сделать это. Тебе нужно попрощаться". Так что я поднялся наверх, снял куртку, вошел и просто провел некоторое время с ней наедине", - вспоминает Гарри.

"Она была в своей спальне. На самом деле я был очень рад за нее. Потому что она покончила с жизнью. Она покончила с жизнью, и ее муж (принц Филипп) ждал ее. И они оба похоронены вместе", - рассказал принц.

Об этом таком личном прощании с бабушкой принц Гарри ранее никогда не рассказывал. К слову, считалось, что принц Уильям, король Чарльз III, графиня Софи и принц Эдвард также не успели попрощаться с королевой. Рядом с Елизаветой II в момент ее смерти была лишь дочь – королевская принцесса Анна.

Принцесса Анна и королева Елизавета II / Фото: Getty Images

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