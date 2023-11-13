Этому аксессуару 17 лет: принцесса Кейт надела на службу свою особенную шляпу

Мы уже разбирали образ принцессы Уэльской: она надела черное пальто в стиле милитари от Catherine Walker & Co, на которое пришпилила гроздь маков и значок Королевских ВВС. На голове у принцессы была широкополая шляпа Philip Treacy. Что примечательно: эту шляпу Кейт надевала в 2006 году, когда присутствовала на Параде Суверена в Королевской военной академии Сандхерст, 15 декабря 2006 года в Сандхерсте.

Кейт Миддлтон на Параде Суверена в Королевской военной академии Сандхерст, 15 декабря 2006 года / Фото: Getty Images

В то время Кэтрин только окончила Университет Сент-Эндрюс и работала закупщиком аксессуаров в магазине Jigsaw. Это был один из ее первых публичных выходов в качестве девушки принца Уильяма. Он тогда был среди десятков офицеров-стажеров в Сандхерсте, принявших участие в военной церемонии, на которой также присутствовала покойная королева.

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Associated Press

Спустя 17 лет Кейт снова надела эту знаковую для себя шляпу от Philip Treacy. А еще дополнила ее серьгами из шкатулки королевы Елизаветы II и с гордостью наблюдала, как ее муж возлагает венок к военному мемориалу.

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