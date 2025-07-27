Этому была причина: почему королева Елизавета II отдавала предпочтение яркому гардеробу

Королева Елизавета II / © Associated Press

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Монарх говорила, что публика должна видеть свою королеву, а для этого она должна быть ярко одетой, быть заметной в толпе.

На проотяжении семи десятилетий своей общественной деятельности королева использовала свой стиль в одежде, чтобы быть заметной, тонко выражать свои мысли и блестяще вести дипломатию на мировой арене.

Выставка нарядов королевы Елизаветы II в честь ее 90-летия в Букингемском дворце / © Associated Press

Выставка «Королева Елизавета II: ее жизнь в стиле» в Королевской галерее представит около 200 предметов одежды и аксессуаров, относящихся к разным периодам ее жизни, почти половина из которых никогда не выставлялась на публике, об этом ранее сообщал Букингемский дворец.

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Все мы помним яркие пальто и платья Ее Величества. Модернизацию ее стиля приписывают Харди Эмису, он начиная с 1950-х годов, начал создавать для королевы более яркие платья монохромных оттенков, пишет Mirror.

Выставка в Букингемском дворце / © Associated Press

«На чемпионате мира 1966 года она была одета в ярко-желтый наряд, который выделялся в королевской ложе стадиона „Уэмбли“. Это означало, что любой, кто пришел на матч, мог увидеть крошечную фигурку в желтом и понять, что это королева», — говорит Иэн Ллойд, автор книги «Королева: 70 глав из жизни Елизаветы II».

Королева Елизавета II на стадионе Уэмбли, 1966 год / © Associated Press

Это было частью ее чувства долга. Она знала, что люди часто мельком видят ее издалека, поэтому, надев яркие, сочные цвета, они сразу понимали, что это она. Монарх использовала всю палитру цветов, подбирая соответствующую шляпу. И делала это до своих последних дней.

Королева Елизавета II / © Getty Images

Королева Елизавета II / © Getty Images

Королева Елизавета II и принцесса Анна / © Getty Images

Королева Елизавета II / © Getty Images

В последние три десятилетия жизни королевы одежду для нее шили на ее собственном заводе ее старший костюмер и личный дизайнер Анджела Келли.

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Анджела Келли / © Getty Images