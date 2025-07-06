Этому есть две причины: почему королева Камилла не носила тиару на свадьбе с королем Чарльзом

Свадьба Камиллы и Чарльза / © Getty Images

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В то время как королевские невесты традиционно надевают сверкающую тиару во время своих прогулок к алтарю, Камилла решила надеть золотой головной убор с перьями от Филиппа Трейси.

Это решение имело несколько причин. Во-первых, эта свадьба не была первой для обоих членов пары. Чарльз ранее был женат на принцессе Диане, а Камилла была замужем за офицером британской армии Эндрю Паркером-Боулзом с 1973 по 1995 год. Недавно мы рассказывали про первый свадебный образ Камиллы, а вместо тиары она тогда носила бриллиантовый обруч, который ей дала ее бабушка Соня Кеппел Кьюбитт.

Первая свадьба Камиллы Шанд, 1973 год / © Getty Images

Во-вторых, у Чарльза и Камиллы была не совсем традиционная королевская свадьба. Пара связала себя узами брака на гражданской церемонии, за которой последовало религиозное благословение, а не церковная церемония.

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В день свадьбы Камилла продемонстрировала два ансамбля, оба от британской пары дизайнеров Антонии Робинсон и Анны Валентайн. Она носила кремовое шелковое шифоновое платье с соответствующим пальто и шляпой для гражданской церемонии в Виндзорской ратуше, затем бледно-голубое шифоновое платье с пальто до пола с длинными рукавами, увенчанное перьевым головным убором, для службы молитвы и посвящения в часовне Святого Георгия.

Свадьба Чарльза и Камиллы, 2005 год / © Getty Images

Спустя двадцать лет брака королева Камилла теперь часто появляется в тиарах, многие их них ранее принадлежали королеве Елизавете II. Ранее мы писали о любимой бриллиантовой тиаре королевы Камиллы.

Свадьба Чарльза и Камиллы, 2005 год / © Getty Images