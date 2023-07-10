Этому есть объяснение: почему княгиня Шарлин и князь Альбер II провели первую брачную ночь в разных отелях

2 июля супруги отпраздновали 12-ю годовщину со дня своей свадьбы. Сегодня достоверно не известно, действительно ли пара все еще вместе или же их просто связывают трудовые отношения и обязательства по контракту.

Шарлин и Альбер поженились в 2011 году и отправились в свое первое путешествие – медовый месяц – в Южную Африку. Это особенно место для Шарлин, которая родилась там и провела первые годы своей жизни.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Associated Press

Как пишет express по прибытии королевскую чету встретил Джейкоб Зума, тогдашний президент ЮАР. И как утверждала местная пресса молодожены уехали из аэропорта на двух разных машинах.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Associated Press

Затем выяснилось, что принц Альберт остановился в отеле Hilton в Дурбане, а Шарлин остановилась в отеле Oyster Box в Умхланге. Естественно сразу же появились слухи, на которые дворцу пришлось реагировать. Сообщили, что князь остался в Дурбане, потому что на следующее утро у него была ранняя встреча, и он беспокоился о том, как бы не задержаться в пробке, если придется ехать из другого места.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Associated Press

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Отец принцессы Шарлин, Майк Уиттсток, объяснил это так: "Это потому, что Альберт присутствовал на конференции Международного олимпийского комитета в отеле Hilton. Конференция началась в 7 утра, и Альберт не хотел вставать без необходимости рано и сидеть в пробке". А источник во Дворце Монако позже подтвердил, что принцу "по практическим соображениям было лучше" остаться в Hilton.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Associated Press

А что было после этой конференции и отправился ли новоиспеченный муж в отель к своей жене, история умалчивает.

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