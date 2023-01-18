Этому есть объяснение: почему король Чарльз III носит старые вещи

Недавно король Чарльз III посещал церковную службу и появился на публике в любимом пальто верблюжьего цвета и в забавном галстуке с принтом в виде динозавров.

И хотя Чарльз сам утверждает, что далек от модных тенденций и предпочитает по многу лет носить одни и те же вещи, галстук с динозаврами публику позабавил.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

74-летний король известен тем, что все время чинит свои сшитые на заказ кожаные туфли и старые костюмы, сшитые вручную портным на Сэвилл-Роу в Лондоне.

"Я из тех людей, которые ненавидят что-либо выбрасывать. Следовательно, я бы предпочел, чтобы эти вещи поддерживались, даже при необходимости чинились, чем отказываться от них. Трудность в том, что с возрастом вы склонны менять форму, и это не так просто влезть в одежду. Я не выношу никаких отходов, в том числе пищевых отходов, я бы предпочел найти им другое применение", — объяснил однажды свою позицию Чарльз британскому Vogue.

Король Чарльз III и Меган Маркл / Фото: Associated Press

К слову, издание People вспоминает, что на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл в 2018 году Чарльз появился в костюме от Anderson & Sheppard, который хранится в его гардеробе с 1984 года. А когда редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул спросил, думал ли король надеть что-то новое для такого случая, Чарльз ответил: "Я думал об этом, но я ношу его только несколько раз в год, летом, так что, очевидно, хотелось бы, чтобы у таких вещей продолжалась жизнь".

Король Чарльз III на свадьбе Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Король Чарльз III и Дориа (мама Меган Маркл) / Фото: Associated Press

Пальто верблюжьего цвета, в котором король появился на службе в церкви Святого Лаврентия, Castle Rising, недалеко от поместья Сандрингем, тоже его любимое, и на публике он появляется в нем довольно часто.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

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