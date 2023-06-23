Этому есть объяснение: почему военные на торжественных королевских мероприятиях теряют сознание

Экс-гвардеец раскрыл секрет, как не упасть в обморок на параде. Обычно такие ситуации случаются из-за перенапряжения, а также жаркой погоды, ведь солдаты одеты в форму, и, если на улице тепло и солнечно, в ней довольно легко быстро перегреться.

Британский военнослужащий упал в обморок / Фото: Associated Press

Бывший гренадерский гвардеец Джек Чарман рассказал, как во время пышных церемониальных мероприятий войска остаются неподвижными, пишет express, но есть секрет, как избежать неприятной ситуации.

"Нас учили, что единственный способ перестать терять сознание — это пошевелить пальцами ног и сжать ягодицы. Когда вы так долго стоите неподвижно, ваше кровяное давление падает, и вам нужно бороться с этим, заставляя кровь двигаться по всему телу. Как правило, во время церемоний вы просто надеетесь на хорошую погоду, но не хотите стоять там, когда становится невыносимо жарко. Твой самый большой страх в том, что ты можешь потерять сознание. Мы все видели видео, где кто-то падает, а все остальные просто стоят. Если вы чувствуете, что это приближается, вы не можете поднять руку для помощи — вы просто должны это принять", - говорит гвардеец.

Британский военнослужащий упал в обморок / Фото: Associated Press

Джек регулярно нес караульную службу в Букингемском дворце и Виндзорском замке и трижды принимал участие в "Войсках знамени" с покойной королевой Елизаветой II.

Британский военнослужащий упал в обморок / Фото: Associated Press

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