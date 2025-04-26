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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Этому есть причина: почему короли Британии и Нидерландов не приехали на прощание с Папой Римским

Похорон Папы Франциска состоялся 26 апреля в Ватикане.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Виллем-Александр и король Чарльз III

Король Виллем-Александр и король Чарльз III / © Getty Images

Прощание с понтификом прошло в присутствие многочисленных высокопоставленных гостей, мировых лидеров и членов королевских домов. Но, присутствовали не все.

Британскую королевскую семью представлял не король Чарльз III, а его сын — наследник престола принц Уэльский Уильям. В Британии это своего рода традиция, что именно принц Уэльский представляет корону на похоронах Папы. Будучи наследником престола, принц Чарльз представлял свою мать Елизавету на похоронах Папы Иоанна Павла II в 2005 году.

Принц Уэльский Уильям в Ватикане / © Associated Press

Принц Уэльский Уильям в Ватикане / © Associated Press

От нидерландской королевской семьи не приехал никто, поскольку именно в этот день проходили празднования Дня короля в честь завтрашнего дня рождения Виллема-Александра.

/ © Getty Images

© Getty Images

Украину на прощании с Папой представлял президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская.

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