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Этому есть причина: почему короли Британии и Нидерландов не приехали на прощание с Папой Римским
Похорон Папы Франциска состоялся 26 апреля в Ватикане.
Прощание с понтификом прошло в присутствие многочисленных высокопоставленных гостей, мировых лидеров и членов королевских домов. Но, присутствовали не все.
Британскую королевскую семью представлял не король Чарльз III, а его сын — наследник престола принц Уэльский Уильям. В Британии это своего рода традиция, что именно принц Уэльский представляет корону на похоронах Папы. Будучи наследником престола, принц Чарльз представлял свою мать Елизавету на похоронах Папы Иоанна Павла II в 2005 году.
От нидерландской королевской семьи не приехал никто, поскольку именно в этот день проходили празднования Дня короля в честь завтрашнего дня рождения Виллема-Александра.
Украину на прощании с Папой представлял президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская.