Этому есть причина: стало известно, почему принц Гарри публично раскрыл секреты королевской семьи

С тех пор, как вышла книга принца Гарри "Запасной", весь мир узнал о том, что у него со старшим братом Уильямом всегда были плохие отношения, и не только об этом.

Приближенные к герцогу Сассекскому источники рассказали, какой была истинная причина того, что Гарри решил раскрыть столь личную информацию о королевской жизни в своей книге.

С тех пор, как в 2020 году Гарри и его жена Меган оставили пост старших действующих членов королевской семьи, они утратили право на личную охрану в Великобритании. Издание express.co.uk со ссылкой на журнал People сообщает, что Сассекские изменят тактику и перестанут раскрывать личные данные, если их безопасность в Великобритании будет восстановлена.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

В то же время сообщается, что Меган хочет, чтобы Гарри отказался от своего иска против Министерства внутренних дел из-за решения не предоставлять ему защиту в Великобритании.

Принц Гарри и Меган сейчас проживают в США со своими двумя детьми - пятилетним принцем Арчи и трехлетней принцессой Лилибет. Недавно принц Гарри секретно прилетал в Британию, чтобы присутствовать на похоронах своего дяди Роберта Феллоуза в Норфолке, где увиделся со своим братом Уильямом. Очевидцы после рассказали журналистам, что братья даже не разговаривали.

Принцы Уильям и Гарри / Фото: Associated Press

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